Covid: in Liguria ancora in crescita positivi e ospedalizzati

Continuano ad aumentare in Liguria i positivi al covid e gli ospedalizzati a causa del virus.

I positivi sono 2380, 45 più di ieri.

Gli ospedalizzati sono 77, 5 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Tra i ricoverati 10 sono in terapia intensiva, come ieri. Non ci sono stati decessi. Il numero complessivo dei morti è 4426. I nuovi positivi sono 98 a fronte di 2035 tamponi molecolari e 8602 test rapidi. Il tasso di positività è 0, 92%, ieri era 0,82% e a livello nazionale è 1,3%. I nuovi contagiati sono stati individuati 34 nell’area di genova, 22 nell’Imperiese, 21 nello Spezzino, 19 nel Tigullio, 2 nel Savonese. I guariti sono 53. In isolamento domiciliare ci sono 1104 persone, 49 più di ieri, e in sorveglianza attiva ce ne sono 1755, erano 1737. Nelle ultime 24 ore sono state fatte 471 vaccinazioni