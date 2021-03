Covid: in Liguria 420 nuovi contagi, altre 8 vittime

La Liguria registra 420 nuovi contagi da covid, emersi dopo 4.777 tamponi molecolari e 2.824 test antigenici (5,5% l’incidenza di positivi sui test effettuati). Si registrano altre 8 vittime per l’epidemia, di età compresa tra i 65 e i 93 anni.

Mentre è in lieve calo il numero complessivo degli ospedalizzati, oggi 660 (-9) con 63 persone in terapia intensiva (ieri erano 65). Il numero totale dei casi positivi sale di 32 a 6.582.

Il piano vaccinale vede oggi 234.093 dosi somministrate, pari al 75% dei vaccini ricevuti: 208.109 sono del tipo mRna (4.742 nelle ultime 24 ore), di cui seconde dosi 80.810 del totale.

25.984 sono invece Astrazeneca (3.207 nelle ultime 24 ore), di cui 1 seconda dose (sul totale).

A livello delle singole aziende sanitarie, i nuovi contagi sono distribuiti per 149 su Genova, 80 Imperia, 83 Savona, 82 Spezia e 25 in Asl 4. 1 nuovo caso è di persona non residente in Liguria.