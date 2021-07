Covid: in Liguria 10 nuovi casi, fatti oltre 15 mila vaccini

Ci sono 10 nuovi contagi oggi in Liguria, emersi dopo 2.866 tamponi molecolari e 2.372 antigenici rapidi. Torna a zero il triste conteggio delle vittime.

Sale invece ancora il numero dei ricoverati: 26, 1 in più, anche se restano stabili a 7 i ricoverati in terapia intensiva.

Il totale dei casi positivi si riduce di 12 per attestarsi a 1.305, mentre scende di 5 unità il numero di persone in isolamento domiciliare che sono oggi 120. Sono 307 le persone in sorveglianza attiva (+1). Rispetto alla residenza dei nuovi contagi, sono 8 sull’Asl3 genovese, 1 nell’Asl4 del Tigullio e 1 nell’Asl2 di Savona.

Rispetto alla campagna vaccinale, la Regione è al 92% somministrato sui 1.452.193 consegnati, con 1.333.363 vaccinazioni effettuate. Nell’ultima giornata sono state fatte 15.022 vaccinazioni, con 12.963 dosi di vaccini mRna (Pfizer-Moderna) somministrate e 2.059 vaccini a vettore virale (AstraZeneca o Johnson & Johnson). 462.464 persone ha ricevuto una seconda dose tra Pfizer o Moderna (41.8.390) e AstraZeneca (44.074).