Covid: in India 315 mila nuovi casi, record mondiale

L’India ha registrato quasi 315.000 nuove infezioni da Covid-19 in un giorno, cifra record a livello mondiale. Lo riporta oggi il Ministero della Salute indiano.

I contagi registrati nelle ultime 24 ore nel Paese asiatico da 1,35 miliardi di abitanti sono stati 314.835, portando i casi totali a 15,9 milioni. I decessi sono stati invece 2.074 vittime, per un totale di quasi 185.000. Il numero di morti e contagi in India è tuttavia notevolmente inferiore in percentuale alla popolazione rispetto a molti altri paesi del mondo.