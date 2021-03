Covid: In Fvg prosegue zona rossa

Il Fvg resta in zona rossa, almeno fino al 6 aprile. Dopo riapriranno asili, scuole materne, elementari e prime medie.

Eventuali cambi di colore dipenderanno dall’andamento dei dati.

Comunque, in generale in tutta Italia fino al 30 aprile non ci si potrà spostare da una regione all’altra, resteranno chiusi bar, ristoranti, palestre, piscine, cinema e teatri. La zona gialla è cancellata fino alla fine di aprile.