Covid: in Fvg 82 nuovi contagi, nessun decesso

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 11.480 test e tamponi sono state riscontrate 82 positività al Covid 19, pari allo 0,17%. Nel dettaglio, su 4.635 tamponi molecolari sono stati rilevati 74 nuovi contagi con una percentuale di positività dell’1,60%; su 6.845 test rapidi antigenici, 8 casi (0,12%).

Oggi non si registrano decessi; rimangono 7 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 40 (+1).

Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

I decessi complessivamente ammontano a 3.823. I totalmente guariti sono 109.065, i clinicamente guariti 49, mentre le persone in isolamento 942 (-4). Dall’inizio della pandemia in Fvg sono risultate positive complessivamente 113.926 persone (il totale è stato ridotto di una unità a seguito della revisione di un test positivo): 23.239 a Trieste, 52.537 a Udine, 22.898 a Pordenone, 13.665 a Gorizia e 1.587 da fuori regione.

Per quanto concerne il personale del Servizio sanitario regionale, tra i casi di oggi – informa la Regione – si registra la positività di un operatore sociosanitario dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. Relativamente alle strutture residenziali per anziani si rilevano 3 contagi tra gli operatori (Trieste, Udine e San Quirino).