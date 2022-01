Covid: in Francia primi segnali positivi, l’ondata rallenta

Segnali “incoraggianti” arrivano dalle autorità sanitarie in Francia: nonostante le scuole aperte e una vita quotidiana che scorre quasi normale, la quinta ondata – che ha raggiunto picchi altissimi di contagi (oltre 300.000 per diversi giorni) – sembra rallentare.

E i segnali positivi – curva in calo e ingressi in diminuzione nelle terapie intensive – arrivano da 3 giorni in due regioni, quella di Parigi (l’Ile-de-France) e la Corsica.

Gli Ospedali di Parigi hanno notato una netta diminuzione della percentuale di ricoveri rispetto ai casi sintomatici: se all’inizio di dicembre era di 6 ricoveri ogni 100 sintomatici, nella prima settimana di gennaio è diventata di 2 su 100.

Inoltre, da alcuni giorni è in calo il numero di letti occupati in rianimazione, anche durante l’aumento dei casi di positività e dei ricoveri in ospedale.