Covid: in Basilicata 67 positivi su 1.058 tamponi molecolari

– In Basilicata ieri sono stati analizzati 1.058 tamponi molecolari: 67, tutti di persone residenti in regione, sono risultati positivi al coronavirus. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 non è stato alcun decesso, con il totale delle vittime lucane fermo quindi a 549.