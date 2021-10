Covid: in Basilicata 26 positivi su 979 tamponi analizzati

Ventisei dei 979 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto il bollettino della task force regionale, che registra anche un’altra vittima del covid, ricoverato in terapia intensiva nell’ospedale “San Carlo” di Potenza. Finora in Basilicata i residenti vittime del coronavirus sono 592.

I ricoverati negli ospedali lucani sono, al momento, 36, uno dei quali è in terapia intensiva. I positivi in isolamento domiciliare sono 1.173.

Ieri sono state eseguite 1.193 vaccinazioni: i lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 421.718 (76,2 per cento), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 378.133 (68,3 per cento).