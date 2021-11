Covid: in Basilicata 18 positivi su 594 tamponi molecolari

– Diciotto dei 594 tamponi molecolari esaminati ieri in Basilicata sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che si sono registrate altre 36 guarigioni di persone residenti in regione.

Ieri sono state effettuate 1.633 vaccinazioni.

Le persone ricoverate con il covid-19 negli ospedali lucani sono 26 (una in più di ieri), una delle quali in terapia intensiva (come ieri).

I lucani attualmente positivi sono 895 (19 in meno di ieri), dei quali 869 in isolamento domiciliare. In totale le vittime lucane della pandemia sono 601, i guariti 26.694.