Covid: in Basilicata 13 positivi su 693 tamponi molecolari

In Basilicata ieri sono stati processati 693 tamponi molecolari: solo 13 sono risultati positivi al covid-19. E nelle ultime 24 ore sono state registrate le guarigioni di 91 lucani.

Lo ha reso noto la task force regionale.

Sempre ieri, in Basilicata, è stato segnalato un decesso per covid-19: il totale delle vittime lucane è quindi salito a 566.

Le persone con il covid ricoverate negli ospedali lucani sono 33 (due meno di ieri), nessuna delle quali in terapia intensiva.