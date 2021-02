Covid: in Basilicata 107 positivi e altre quattro vittime

Centosette dei 1.483 tamponi esaminati in Basilicata fra sabato scorso e ieri sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, spiegando che solo 105 tamponi positivi si riferiscono a persone residenti in regione.

Nel fine settimana trascorso, inoltre, sono morte altre quattro persone a causa del coronavirus (in totale, sono 356).

In due giorni sono guariti altri 58 pazienti (sono 10.742 i lucani che hanno già superato la malattia). I lucani “attualmente positivi sono 3.372, dei quali 3.288 sono in isolamento domiciliare. Le persone ricoverate negli ospedali di Potenza e di Matera sono 84: quattro di loro (due a Potenza e due a Matera), sono in terapia intensiva.