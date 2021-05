Covid: in 44 a festa in casa a Milano, sanzionati

– Erano in 44, di età compresa tra i 25 e i 38 anni i partecipanti a una festa abusiva sorpresi dagli agenti della Questura alle 3 di notte in un’abitazione presa in affitto in via Campanini, nei pressi della Stazione Centrale di Milano. I poliziotti sono intervenuti su segnalazione di alcuni cittadini che hanno sentito provenire dallo stabile schiamazzi e musica ad alto volume.

Sono stati identificati e saranno sanzionati in base alle normative anti covid che vietano gli assembramenti e anche per la violazione del coprifuoco.