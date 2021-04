Covid: in 4 sfidano freddo per mangiare a ristorante Ussita

– “La prima sera che abbiamo riaperto ho avuto quattro ragazzi che hanno voluto provare l’emozione di mangiare al freddo, dopo di loro ovviamente non si è visto più nessuno”: lo racconta all’ANSA, Rossella Orazi, la titolare del ristorante “La Mezza Luna Club” di Ussita (Macerata), dopo aver riaperto il suo locale a seguito delle nuove disposizioni anti Covid emanate dal governo. “Non comprendo quale sia stata la logica che ha mosso questa decisione di far mangiare solo all’esterno – dice la ristoratrice -.

Per altro nel mio locale si viene a creare un autentico paradosso”. “Avendo stipulato un contratto di mensa con gli operai impegnati nella ricostruzione post sisma del paese – spiega – loro, i lavoratori, possono consumare i pasti, pranzi e cene, tranquillamente all’interno del ristorante, tutti gli altri fuori. E’ semplicemente incredibile”. “Lunedì sera – racconta ancora Orazi – quando sono arrivati i 4 giovani, tutti con giacche a vento pesanti e cappelli per resistere alle basse temperature di questi giorni, mi sono ritrovata con 10 operai all’interno e al caldo e questi 4 giovani sul tavolo all’aperto, nel giardinetto del ristorante.

Per fortuna – sottolinea – i 4 ragazzi erano venuti per mangiare all’esterno per vivere una serata da ricordare”. “Detto questo – conclude Orazi – così non può certo andare avanti e la cosa che mi fa più rabbia è che nella precedente zona gialla si potevano consumare i pasti all’interno, adesso che, invece, è pure in corso la vaccinazione, ci costringono a tenere i nostri clienti al freddo e qui ad Ussita fa ancora davvero tanto freddo”.