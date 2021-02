Covid: GdF multa 137 “furbetti” del bonus spesa

Sono 137 le persone sanzionate in provincia di Savona dalla Guardia di Finanza per aver percepito indebitamente il cosiddetto “bonus spesa” legato alla pandemia di Covid-19. Le irregolarità sono emerse nel corso di alcuni controlli in diversi Comuni della provincia.

In qualche caso i richiedenti percepivano già il reddito di cittadinanza, in altri avevano omesso di indicare il possesso di immobili o conti correnti, alcuni hanno alterato lo stato di famiglia indicando persone conviventi. Una donna aveva ottenuto il bonus nonostante avesse già percepito 37 mila euro di disoccupazione in due anni.

A queste persone è stata contestata l’indebita percezione di erogazioni pubbliche, che prevede una sanzione amministrativa da un minimo di 5.164 ad un massimo di 25.822, ma comunque non superiore al triplo del beneficio conseguito.

Caso a parte quello di Cairo Montenotte dove molti bonus sono stati concessi a chi ne avrebbe avuto diritto nonostante domande incomplete o addirittura in bianco: in questo caso la Finanza sta valutando la posizione dell’ente, ed è stata inoltrata una segnalazione alla Corte dei Conti per un danno erariale di oltre 30 mila euro.