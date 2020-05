Covid: Fvg, 2.052 controlli, in 7 violano quarantena

Sono 2.052 le persone controllate ieri in Friuli Venezia Giulia dalle forze dell’ordine nell’ambito degli accertamenti per il rispetto delle misure anti covid19

Tra queste, 17 sono state sanzionate per inosservanza e 7, positive al coronavirus, sono state denunciate a Trieste per aver violato la quarantena. Lo rilevano i dati diffusi dalla Prefettura del capoluogo regionale.

Durante le verifiche, 5 persone sono state denunciate per altri reati. Ieri le forze dell’ordine hanno controllato anche 535 esercizi commerciali; non sono state elevate sanzioni verso i titolari delle attività.