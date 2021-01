Covid, focolaio in una Rsa nel Ravennate: morte dieci suore

Dieci suore sono morte in una casa di riposo di Cervia (Ravenna), tutte colpite dal Covid. Nella struttura, che ospita per lo più religiose anziane, si è sviluppato infatti nelle scorse settimane un focolaio di coronavirus e, le 45 ospiti sono state contagiate. Dieci di loro, tra gli 80 e i 93 anni, non sono sopravvissute. Le altre sono ora tutte negative tranne una, che non presenta però sintomi.

Nonostante i dispositivi di protezione e i controlli adottati da mesi per mettere al riparo le anziane dalla pandemia, scrive il Resto del Carlino, il Covid ha colpito anche nella casa di riposo di Santa Giovanna Antida Thouret.

“La situazione sta migliorando – assicura il parroco della concattedrale Santa Maria Assunta di Cervia, don Pierre Laurent Cabantous – e nessuna delle suore si trova più in ospedale”. I primi casi si sono presentati all’inizio di dicembre, con 22 religiose positive che hanno contagiato tutte le altre. Nonostante tutte le cautele.