Si sono ritrovati in un bar per festeggiare il 18 compleanno ma sono stati individuati dai carabinieri e sanzionati per la violazione delle normative anti Covid ed il locale è stato chiuso per 5 giorni. E accaduto a Palmi.

I carabinieri hanno notato alcune persone all’interno di un bar del centro storico e controllando hanno scoperto che si erano riunite per festeggiare un compleanno. Da qui le sanzioni amministrative a titolare ed avventori oltre alla chiusura del locale.