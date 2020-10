Covid: festa in ospedale Bari, provvedimento per 12 medici

Il Policlinico di Bari ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di 12 medici e 8 infermieri che hanno partecipato, durante l’orario di servizio, ad una festa privata organizzata in un reparto dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII.

La direzione sanitaria – fa sapere l’ospedale – ha acquisito la documentazione fotografica diffusa sui social network dai dipendenti e ha identificato i partecipanti, “richiedendo al responsabile dell’unità operativa una relazione istruttoria per verificare se, oltre all’evidente mancato rispetto delle regole di distanziamento e corretto utilizzo delle procedure di prevenzione e controllo dell’infezione da Covid19, che ha messo a repentaglio la sicurezza degli operatori e la continuità delle cure, possa essersi verificata una interruzione di pubblico servizio o altra condotta penalmente rilevante che darebbe luogo ad una responsabilità di natura penale, oltre che disciplinare”.

La direzione aziendale annuncia che trasmetterà gli atti all’autorità giudiziaria per l’accertamento delle responsabilità.