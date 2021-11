Covid: crescono ancora i positivi, boom di prime dosi

Crescono ancora i positivi al covid in Liguria che ora sono 5492, 163 più di ieri, ma calano gli ospedalizzati che sono 156, 5 meno di ieri, con il particolare però che aumentano i malati in terapia intensiva che sono 20 (ieri erano 19): 17 non sono vaccinati e tre sono vaccinati ma hanno anche altre patologie.

Non ci sono stati decessi.

Il numero è fermo a 4458. I guariti sono 197. I nuovi positivi sono 360, emersi da 15750 tamponi (4449 i molecolari, 11301 i test rapidi. I nuovi casi di infezione sono stati accertati 95 nell’Imperiese, 84 nell’area di genova,, 66 nel Savonese, 62 nel Tigullio, 52 nello Spezzino, mentre uno non è residente in regione. In isolamento domiciliare ci sono 3819 persone, 175 più di ieri, mentre i soggetti in sorveglianza attiva sono 3548, erano 3301. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 9334 vaccini.

C’è stata una impennata di prime dosi: sono state 1362. Le terze sono state 7135.