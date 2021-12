I nuovi contagi sono emersi da 6540 tamponi molecolari e 16732 test rapidi. Il tasso di positività è del 3,73%. I nuovi casi sono 334 nell’Imperiese, 206 nell’area di genova, 137 nel Savonese, 98 nella Asl4 Chiavarese, 88 nello Spezzino e 6 non sono residenti in regione. Gli ospedalizzati sono 432, 21 in più rispetto al giorno precedente. 31 sono in terapia intensiva, 22 non sono vaccinati. Gli ospedalizzati aumentano quasi ovunque: sono 106 nell’imperiese, 4 in più, 103 nel Savonese, 5 in più, 16 nello Spezzino, 2 in più, 57 nell’Asl3 Genovese, 7 in più, 45 al San Martino, 1 in più, 63 al Galliera, 2 in più, 9 al Gaslini come ieri e 33 in Asl4 come ieri. I guariti sono 487. I morti, 7, sono 5 a Sanremo e 2 a Sestri Levanti: avevano tra 53 e 93 anni. In isolamento domiciliare ci sono 8076 persone, 256 in più rispetto a ieri, e in sorveglianza attiva ce ne sono 6519, erano 6224. Nelle ultime 24 ore sono state fatte 14884 vaccinazioni.