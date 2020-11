Covid: Comune Ancona, sede centrale solo servizi essenziali

“Al fine di limitare l’eventuale rischio di contagio da Covid 19, le attività da rendere in presenza presso gli uffici ubicati nella Sede centrale del Comune di Ancona, in Piazza XXIV Maggio, fino al 10 novembre, saranno limitate esclusivamente ai servizi essenziali, indifferibili e non procrastinabili, sia rivolti alla cittadinanza che necessari per il funzionamento della macchina comunale, come di seguito indicato”. In particolare si tratta di Servizi: demografici ed elettorali, di Polizia Locale, di Protezione Civile, Segreteria Generale ed Attività Istituzionali, Informatica, Economato, Personale. Lo prevede un’ordinanza della sindaca Valeria Mancinelli in vigore da oggi, 2 novembre. Il personale nella sede centrale, non specificatamente incaricato di svolgere tali servizi “essenziali” in presenza, “presterà attività lavorativa in lavoro agile”. Uffici dislocati in sedi decentrate, invece, “regolarmente aperti al pubblico con il personale in presenza come previsto dalle normative vigenti”.