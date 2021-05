Covid: compleanno in agriturismo, locale chiuso per 5 giorni

Festeggiavano il compleanno di un amico in un agriturismo senza tenere conto delle prescrizioni imposte dalla normativa anti Covid 19, ma sono stati sorpresi dai carabinieri. E’ accaduto a Strongoli, nel crotonese, dove i militari, nell’ambito dei controlli finalizzati al rispetto delle norme per contenere la diffusione della pandemia, hanno rilevato, all’interno dei locali, la presenza di più di 20 persone intente a fare festa senza osservare le indicazioni minime per evitare il contagio come mancato uso delle mascherine, assenza del previsto distanziamento tra le persone e superamento del numero di posti a sedere nei tavoli.

Il gestore dell’agriturismo è stato sanzionato amministrativamente ed è scattata, per il locale pubblico, la chiusura per cinque giorni. Analogo provvedimento sanzionatorio ha riguardato gli avventori. Alcuni dei partecipanti alla festa, per il comportamento tenuto durante il controllo, sono stati inoltre denunciati per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.