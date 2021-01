Covid: cliente nel bar con gestore, multe e chiuso il locale

Per evitare la sanzione ha detto ai poliziotti che non si trattava di un cliente, ma di suo cugino.

Una bugia che però non ha evitato al proprietario di un bar di via Spotorno, a Torino, la chiusura per 5 giorni del locale, dove ieri gli agenti hanno scoperto il gestore e il cliente sedurti al tavolo a bere birra e leggere i giornali.

Verificato che i due non erano affatto parenti è scattata la chiusura e per il cliente una multa in quanto si trovava al di fuori dalla propria abitazione nonostante le norme anti Covid.