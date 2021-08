Covid: chiuso locale trasformato in discoteca a Porto Cervo

Un noto locale di Porto Cervo è stato chiuso per cinque giorni in seguito a un blitz congiunto notturno messo a segno dagli uomini della Squadra mobile di Sassari e della polizia amministrativa, col supporto degli ispettori sanitari dell’Ats. Il gestore è stato sanzionato per aver trasformato il locale in una pista da ballo, con tanto di dj con consolle e clienti ammassati senza alcuna precauzione rispetto alle misure anti Covid, dal mancato distanziamento al mancato uso della mascherina.

Nonostante i ripetuti solleciti degli agenti, i balli non si sono interrotti sino a quando il dj non ha spento le casse.

Gli esperti di igiene alimentare dell’Ats hanno inoltre disposto la sospensione immediata della somministrazione di alimenti e bevande dopo aver rilevato gravi carenze igienico sanitarie, dalla mancata tracciabilità dei prodotti alla presenza di alimenti scaduti e gravi carenze di igiene nelle cucine. Gli investigatori stanno vagliando anche la posizione delle persone presenti nel locale, accusate del mancato rispetto delle norme anti contagio.