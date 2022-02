Covid: calo dei contagi ma altri 12 morti in Sardegna

Calano i contagi da Covid in Sardegna, ma nelle ultime 24 ore si registrano altri 12 morti, tra cui due donne di 50 e 55 anni.

Secondo il consueto bollettino della Regione, sono 1609 i nuovi casi confermati di positività (di cui 1224 diagnosticati da antigenico) contro gli oltre 2mila della precedente rilevazione.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 11528 tamponi per un tasso di positività del 13,9%.

Stabile il numero di pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, 27, mentre i ricoverati in area medica sono 352 (- 12); 34082 i casi di isolamento domiciliare (- 1012).

Le 12 vittime sono due donne di 82 e 88 anni e due uomini di 73 e 94 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna; una donna di 86 anni e un uomo di 84, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; una donna di 50 anni e due uomini di 77 e 80 anni, residenti nella provincia di Sassari; due uomini di 87 e 90 anni, residenti nella provincia di Oristano e una donna di 55 anni, residente nella provincia di Nuoro.