Covid: Calabria Stabile dato positivi Calabria (+121),un solo decesso

Un decesso e 121 positivi in più rispetto a ieri. Si mantiene stabile, anche se con un numero maggiore di tamponi 2.171 per 2.020 soggetti testati, il numero di casi, ieri erano 128, riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria.

Salgono di 2 unità i ricoverati nei reparti di area medica (197), mentre diminuiscono dello stesso numero quelli in terapia intensiva (20).

In testa tra i nuovi contagi registrati dal Dipartimento Salute della Regione c’è sempre la provincia di Reggio Calabria con 60, seguita da quella di Cosenza con 20 e poi Vibo Valentia (26), Crotone 9 e Catanzaro 6.

Intanto, mentre in seno alla Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) si discute sul via libera alla somministrazione del vaccino prodotto dall’azienda AstraZeneca, ai soggetti fino ai 65 anni dopo che ne era stato indicato l’uso solo alle persone con età inferiore ai 55 anni, la Calabria continua ad arrancare nella graduatoria nazionale.

Alle 15 di oggi il dato è fermo a 65.750 dosi somministrate a fronte di una disponibilità di 104.760. A livello nazionale la regione, con una percentuale del 63, non si schioda infatti dall’ultimo posto ormai ampiamente superata dalla Liguria che allo stato sfiora il 70%.

A tenere banco nel dibattito è anche la questione relativa alla vaccinazione degli insegnanti e delle persone ultraottantenni. Il presidente facente funzioni della Regione Calabria Antonino Spirlì, che oggi ha incontrato Matteo Salvini, leader nazionale del suo partito, la Lega, ha discusso anche dell’attuazione del piano vaccinale. Si è appreso così, malgrado non si siano avuti altri particolari, che da lunedì prossimo inizieranno le somministrazioni per i docenti degli istituti scolastici. Niente di deciso, invece, per gli ottuagenari.