Covid: Calabria, in salita curva contagi, cinque vittime

Sale la curva dei contagi da Covid 19 in Calabria dove, nelle ultime 24 ore, si registrano anche 5 vittime (1.488 il totale) dopo due giorni a zero.

I nuovi positivi sono 249, a fronte di un numero di tamponi processati leggermente superiore a quello di ieri, quando i casi sono stati 163.

Il tasso di positività sale così al 4,30 dal 3,07 di 24 ore fa. In aumento anche i ricoveri in area medica, nel saldo tra ingressi e uscite, con un +7 per un totale di 123.

In calo di una unità, invece, i ricoveri in terapia intensiva (11). I casi attivi sono 3.800 (+41), gli isolati a domicilio 3.666 (+35), i nuovi guariti 203. Ad oggi sono stati fatti 1.403.159 tamponi con 91.494 positivi. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro: casi attivi 292 (16 in reparto, 4 in terapia intensiva, 272 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11692 (11527 guariti, 165 deceduti). Cosenza: casi attivi 1387 (52 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1330 in isolamento domiciliare); casi chiusi 27860 (27188 guariti, 672 deceduti).

Crotone: casi attivi 162 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 158 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8809 (8691 guariti, 118 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1505 (38 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1465 in isolamento domiciliare); casi chiusi 30933 (30515 guariti, 418 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 330 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 321 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7064 (6959 guariti, 105 deceduti).