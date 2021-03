Covid: boom di ricoveri, terapie intensive piene in Puglia

– Nuovo picco di ricoveri Covid in Puglia, oggi si registrano 2.100 pazienti (+62 rispetto a ieri), ma è soprattutto nelle terapie intensive che i posti letto iniziano a scarseggiare: sono 248 gli ammalati assistiti nelle rianimazioni e oggi ci sono stati altri 27 ingressi, numero più alto in Italia, secondo il Lazio con 25 nuovi ricoveri.

L’aumento delle degenze è la diretta conseguenza della continua crescita di contagi: nell’ultima settimana sono stati registrati, in media, 1.744 casi al giorno contro i 1.567 di sette giorni prima, +11,3%.

Oggi su 5.142 tamponi sono risultati 788 contagi: 350 in provincia di Bari, 90 in provincia di Brindisi, 28 nella provincia Bat, 176 in provincia di Foggia, 99 in provincia di Lecce, 43 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. Sono 33 i decessi: 18 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia Bat, 7 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Ieri erano 14. In totale in Puglia sono morte 4.726 persone. Sono 138.303 i pazienti guariti mentre ieri erano 137.164 (+1.139); 46.494 i casi attualmente positivi (-386). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 189.523. Da oggi alle 14 è attivo il portale “La Puglia ti vaccina”, per le adesioni alla campagna vaccinale che riguarderà in questa fase la fascia di età tra i 79 e 60 anni. Sin dalle prime ore migliaia di persone si sono collegate per confermare l’adesione con attese che hanno sfiorato l’ora.

In Puglia non ci si deve prenotare per sottoporsi al vaccino, per le persone da 79 a 60 anni in buona salute il sistema sanitario regionale definisce automaticamente il calendario di offerta vaccinale, procedendo in ordine di anzianità e sulla base della disponibilità dei vaccini. Chi vuole vaccinarsi deve soltanto accedere al portale e confermare la propria adesione per visualizzare data e luogo dell’appuntamento. Ci sono tre modi per aderire alla campagna vaccinale, attraverso: la piattaforma lapugliativaccina.regione.puglia.it; il numero verde 800.71.39.31 o recandosi in farmacia.