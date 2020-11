Covid: assembramenti fuori megastore a Bari, sanzionato

Una sanzione pecuniaria di 400 euro è stata elevata dalla Polizia locale di Bari allo store Mediaworld di via Santa Caterina, alla periferia del capoluogo pugliese, per assembramenti. A seguito di ispezione da parte degli agenti, infatti, è stata accertata la presenza di numerose persone che sostavano in coda all’esterno dell’esercizio commerciale, in attesa di entrare, in violazione delle norme anti-Covid.

Nonostante da oggi sia in vigore a Bari l’ordinanza firmata dal sindaco Antonio Decaro che ha anticipato alle 19 l’orario di chiusura dei negozi, Mediaworld è rimasto aperto, attirando più clienti forse proprio per la chiusura degli altri, perché vende elettrodomestici che sono tra le categorie merceologiche individuate come beni di prima necessità.