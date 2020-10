Covid: aperti dopo mezzanotte, multati due locali a Oristano

I titolari di due locali multati e un bar chiuso. È il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri della Compagnia di Oristano contro le violazioni delle norme anti Covid e il lavoro nero. Le multe sono scattate in città a carico dei gestori di due locali, di cui un circolo privato, per aver venduto alcolici al banco dopo le 21 e tenuta aperta l’attività dopo la mezzanotte. A Mogoro invece i militari, supportati dagli specalisti del Nas, hanno chiuso un bar perchè impiegava lavoratori in nero. Riscontrate anche violazioni di carattere igienico-sanitario. Il titolare dovrà pagare quasi 9mila euro di multa