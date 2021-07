Covid: ancora lieve aumento dei positivi in Liguria

C’è ancora un lieve aumento dei positivi al covi in Liguria, come avviene da alcuni giorni. I contagiati sono 1343, 6 più di ieri.

I nuovi positivi sono 17 emersi da 2249 tamponi molecolari e 2371 test antigenici rapidi.

Il tasso di positività è dello 0,36%, a livello nazionale è 0,7%. I nuovi contagiati sono stati individuati 7 nell’area di Genova, 3 nello Spezzino e nel Tigullio, 2 nel Savonese e 2 non sono residenti in regione. Nessun contagiato nell’Imperiese. Da inizio pandemia i contagiati sono 103.544.

Sono stabili gli ospedalizzati: 18, con 7 in terapia intensiva.

I guariti sono 11. Nessun decesso, come avviene da giorni. I morti complessivamente sono 4353.

In aumento le persone in Isolamento domiciliare: sono 127, 7 più di ieri, mentre in sorveglianza attiva ce ne sono 227 erano 237.

Nelle ultime 24 ore sono state inoculate 14.027 dosi di vaccino.

Hanno concluso il ciclo vaccinale in 527.167. I vaccini consegnati sono 1.664.663, quelli somministrati 1.435.943, l’86%