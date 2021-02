Covid: ancora alto numero contagi, Piemonte verso arancione

Sono anche oggi da ‘zona arancione’ i dati della diffusione del Coronavirus in Piemonte.

Nelle ultime 24 ore, l’Unità di crisi regionale ha registra 1.454 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari al 6,8% dei 21.391 tamponi eseguiti.

Gli asintomatici sono 447 (30,7%). In aumento i ricoverati in terapia intensiva, dieci in più rispetto a ieri per un totale di 162 pazienti, sono stabili quelli ricoverati negli altri reparti, ovvero 1.909 (-2 rispetto a ieri). Aumentano anche le persone in isolamento, che sono 12.239.

Le nuove vittime sono venti, di cui nessuna di oggi, i guariti 728.

Dall’inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 247.546 positivi, 9.346 decessi e 223.890 guariti.