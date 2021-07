Covid: anche 8 studenti di Imperia isolati a Malta

Anche otto studenti (sette ragazzi e una ragazza) neo diplomati del Liceo scientifico Viesseux di Imperia, sono bloccati a Malta, a causa di un focolaio di Covid.

I ragazzi, tutti diciottenni e compagni di classe, a fine giugno erano andati in vacanza a Sliema, per festeggiare la maturità.

A quanto si apprende, I problemi sono scoppiati ieri, in aeroporto, al momento del rientro in Italia, quando uno degli otto studenti, l’unico non vaccinato, è risultato “reattivo” agli anticorpi del test. A quel punto per tutti è scattata la quarantena e i giovani sono stati portati in un’hotel in isolamento.