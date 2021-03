Covid: altri 489 contagi, 14 vittime ancora boom di casi a Savona e Imperia

La Liguria registra 489 nuovi contagi covid e altre 14 vittime, tra i 69 e gli 89 anni. I contagi restano anche oggi alti a Savona (126) e Imperia (103), con Genova comunque (169) in testa per nuovi casi in Regione, mentre nel Tigullio i nuovi contagi sono 48 e alla Spezia 40 (3 i non residenti in Liguria).

E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano sulla base del flusso dati tra Alisa e il ministero della Salute. Lieve calo dei ricoverati (-4) che restano comunque sopra i settecento a 709 unità, 70 dei quali sono in terapia intensiva. Il numero dei nuovi contagi rispetto ai 4.761 tamponi molecolari e ai 2.527 test antigenici rappresenta un’incidenza del 6,7%. E cresce ancora il numero totale dei casi positivi: 7.429 (+39), mentre i soggetti in sorveglianza attiva sono 7.198 (ieri 7.275).

Nella campagna di vaccinazione risultano alle 16 di ieri somministrate 278.082 dosi, pari all’81% di quanto consegnato.

Nel dettaglio le dosi di vaccini a Rna messaggero totali fatte dall’inizio delle vaccinazioni sono 236.040, di cui 6.617 nelle ultime 24 ore, con 96.102 seconde dosi. Le somministrazioni AstraZeneca sono balzate a 42.042 con 3.362 dosi somministrate nelle ultime 24 ore. In totale sono quasi diecimila (9.979) le dosi somministrate nelle ultime 24 ore.