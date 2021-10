Covid: altri 4 morti in Sardegna e 13 nuovi contagi

Dopo due giorni senza decessi, si contano altri 4 morti nelle ultime 24 ore in Sardegna, dove si registrano in totale 13 nuovi casi confermati di positività al Covid, sulla base di 777 persone testate. Complessivamente sono stati processati, fra molecolari e antigenici, 971 test.

Il tasso di positività è dell’1,3 per cento.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13 (+2), quelli in area medica 48 (-2). Sono invece 1.486 (-29) le persone ancora in isolamento domiciliare. Le vittime sono un uomo di 84 anni e una donna di 85 residenti nella provincia di Oristano e due donne di 86 e 97 anni residenti nella provincia del Sud Sardegna.