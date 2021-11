Covid: alla guida dopo test positivo ha malore ed esce di strada

Si è sentito male mentre era alla guida e dopo aver avuto conferma della positività al Covid.

E’ successo alla Spezia, lungo una strada collinare nel quartiere periferico della Pieve.

Un uomo ha accusato un mancamento mentre era al volante, perdendo il controllo del mezzo e finendo la propria corsa fuori strada. Nell’incidente ha riportato lievi ferite.

All’arrivo della Polizia Locale ha perso i sensi prima di poter spiegare l’accaduto. Solo una volta rinvenuto è riuscito a raccontare agli agenti di aver appena effettuato un tampone Covid che aveva dato esito positivo. Il guidatore è stato dunque affidato alle cure di un’ambulanza del 118, che lo ha trasportato presso l’ospedale Sant’Andrea della Spezia dove è ora in isolamento. Sarà multato per essersi messo alla guida in condizioni psicofisiche precarie.