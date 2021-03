Covid: addio zona bianca, Sardegna in arancione da lunedì

Sardegna e Molise passano in arancione da lunedì 22 marzo. Lo prevede l’ordinanza che il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà oggi e che entrerà in vigore da lunedì 22 marzo.

Dalla bozza dell’Iss emerge che nella settimana dall’8 al 14 marzo l’Isola ha un Rt maggiore di 1 (1.08) e una classificazione del rischio complessivo che passa da basso e moderato; resta sotto la soglia dei 50 casi per 100mila abitanti in una settimana (43), ma con una variazione del numero dei contagi in aumento del 32.5%. Sotto soglia la pressione negli ospedali (14% di posti letto Covid in terapia intensiva e 11% in aerea medica).