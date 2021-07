Sono 932 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In aumento rispetto a ieri, quando erano stati 794.

Sono 22 le vittime in un giorno, 6 in meno di ieri. I tamponi effettuati sono stati 228.127, con tasso di positività stabile allo 0,4%. Continua il calo dei ricoveri in terapia intensiva: sono 204 (-9); così come quello dei ricoverati con sintomi nei reparti ordinari: 1.394 (-75).