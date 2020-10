Covid: 81 positivi in rsa di Varazze

Nella rsa Santa Caterina di Varazze (Savona) sono stati individuati 81 ospiti positivi sui cento presenti nella struttura. Lo riferisce il responsabile di Alisa per le rsa Ernesto Palummeri.

“Fino a pochi giorni fa le rsa liguri facevano registrare ‘calma piatta’, purtroppo negli ultimi due giorni c’è stata un’accensione di alcuni focolai, è cambiato in modo significativo il quadro. – commenta – Abbiamo registrato oggi a Savona 81 casi positivi concentrati in un’unica struttura”.