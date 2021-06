Covid: 65 nuovi casi e nessun morto in E-R

Sono 65 i nuovi positivi in Emilia-Romagna registrati nelle ultime 24 ore con 23.117 tamponi. Nessun morto, continua la diminuzione dei casi attivi e dei ricoveri.

Dei nuovi contagiati, 21 sono asintomatici, età media 33,4 anni. La situazione nelle province vede Modena con 23 nuovi casi e Parma con 18. I guariti sono 209 in più, i malati attivi sono 3.835 (-144), il 94,5% in isolamento a casa. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 27 (-2 rispetto a ieri), 185 quelli negli altri reparti Covid (-3).

Alle 14 sono state somministrate complessivamente 3.676.401 dosi dall’inizio della campagna vaccinale; sul totale, 1.349.749 sono le persone che hanno completato il ciclo di immunizzazione.