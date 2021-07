Covid: 6.619 positivi, 18 vittime. Salgono a 201 le intensive

L’infezione sta crescendo in molti paesi europei e anche in Italia. La circolazione è soprattutto nelle fasce più giovani tra 10 e 29 anni.

Lo ha detto il presidente dell’Iss Brusaferro. La prevalenza della Delta in Italia è del 94,8%. ‘I casi ora aumentano però meno velocemente delle scorse settimane. In Gb l’incidenza si è dimezzata, così come in Olanda. Difficile dire cosa accadrà da noi ma c’è un ritmo di crescita inferiore’, ha affermato il direttore della Prevenzione Rezza. E l’Rt per la prossima settimana mostra una stabilizzazione.

Sono 6.619 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.171. Sono invece 18 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 19.

Sono 247.486 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 224.790. Il tasso di positività è del 2,67%, in leggero calo rispetto al 2,7% di ieri.

Sono 201 i pazienti ricoverati in terapia intensiva con il Covid in Italia, 7 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 20. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.812, 82 in più rispetto a ieri.