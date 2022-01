Covid: 525 classi in quarantena nell’Imperiese

Sono 525 le classi delle scuole imperiesi in quarantena, con riferimento alla settimana dal 19 al 25 gennaio.

Sono, inoltre: 352 gli alunni e 52 gli operatori scolastici positivi.

Le classi in quarantena con provvedimento della settimana sono 251. Nel dettaglio, per quanto riguarda le scuole dell’infanzia ci sono 86 classi in quarantena, mentre sono 38 gli alunni e 11 gli operatori scolastici positivi. Tra le le primarie ci sono 205 classi in quarantena, 128 gli alunni e 18 gli operatori scolastici positivi. Alle scuole secondarie di primo grado risultano 88 classi in quarantena, a cui aggiungono 71 alunni e 26 operatori scolastici positivi.

Nelle scuole secondarie di secondo grado ci sono 146 classi in quarantena, con 115 alunni e 8 operatori scolastici positivi.

Come previsto dal protocollo sanitario, Asl 1 ha attivato, tramite il Dipartimento di Prevenzione, l’indagine epidemiologica per individuare i contatti stretti dei casi positivi e porre in isolamento le classi interessate.