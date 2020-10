Covid, 50 ricoverati,più positivi in isolamento e quarantene

Ricoveri, positivi in isolamento domiciliare e persone in quarantena in aumento nelle ultime 24ore nelle Marche, dove comunque non si sono registrati decessi. Secondo l’aggiornamento del Servizio Salute della Regione i degenti negli ospedali marchigiani sono saliti a 50 (5 più del giorno precedente), di cui 6 (+2) in terapia intensiva: 5 a Torrette di Ancona, 1 a San Benedetto del Tronto. Il numero dei positivi in isolamento domiciliare sale a 1.253 (+98), quello delle persone in quarantena per contatti con contagiati a 3.921 (+75): 89 sono operatori sanitari. In aumento i dimessi/guariti che sono 6.298