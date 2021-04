Covid: 23.904 positivi, 467 vittime.

Sono 23.904 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 16.017.

Sono invece 467 le vittime in un giorno (ieri 529).

Nei dati sono compresi quelli della Sicilia, che ieri non li aveva comunicati.

Sono 351.221 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 301.451. Il tasso di positività è del 6,8%, in aumento del 1,5% rispetto a ieri, quando era al 5,3%.

Sono 3.710 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 6 meno di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite – secondo giorno consecutivo di calo -, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono 283 (269 ieri). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 29.180 persone, in calo di 51unità rispetto a ieri.