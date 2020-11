Covid: 20 morti, 1052 nuovi positivi 1211 in ospedale

Sono 1052 i nuovi positivi al covid in Liguria a fronte di 6619 tamponi, il 15,9%. Complessivamente sono 14.635. I morti sono 20 per un totale di 1810. Gli ospedalizzati sono 1211, 21 più di ieri. Tra i ricoverati 64 sono in terapia intensiva, nelle 24 ore precedenti erano 57.

Il virus sta ancora circolando con forza nell’area metropolitano di Genova dove si registrano 838 casi su 1052. 98 sono nell’Imperiese, 45 nel Savonese, 11 nella Asl4 Cchiavarese, 60 nello Spezzino. I guariti sono 654. In isolamento domiciliare ci sono 8618 persone, 514 più della giornata precedente e in sorveglianza attiva ce ne sono 6311, 620 in più.