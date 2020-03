Covid-19: 524 positivi (+90) e 33 morti

Sono 524 le persone positive al Covid-19 in Liguria, 90 in più rispetto a ieri. Di questi, 319 sono ospedalizzati, 172 sono al proprio domicilio e 33 sono clinicamente guariti (ancora positivi, a casa). Le persone decedute dall’inizio dell’emergenza salgono a 33: nella giornata odierna si sono verificati 6 decessi. Gli ospedalizzati sono 319 (44 in più di ieri) di cui 66 in terapia intensiva. Il maggior numero di ricoveri è registrato al Policlinico San Martino di Genova (81, di cui 20 in terapia intensiva), seguito dalla Asl2 savonese (52, di cui 12 in terapia intensiva). Le persone in sorveglianza attiva sono 1.609. Le persone clinicamente guarite sono 33 ma restano a casa in sorveglianza. Due le persone dimesse questo pomeriggio dal reparto Infettivi del Policlinico.