Covid: 176 casi in Sardegna ma tasso posistività cala all’1%

Sale ancora in Sardegna il numero di nuovi casi Covid: 176 nelle ultime 24 ore. Ma crolla all’1% il tasso di positività a seguito dei 16.280 tamponi effettuati, anche nella prima giornata della sesta tappa dello screening di massa “Sardi e Sicuri” in corso nel weekend in 19 Comuni del cagliaritano.

Lo rileva l’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale che registra anche quattro nuovi decessi (1.209 in tutto).

Sono invece 178 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+3), mentre sono 21 (-1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.817. I guariti sono complessivamente 28.847 (+54), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 185.

Sul territorio, dei 43.257 casi positivi complessivamente accertati, 10.726 (+92) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.842 (+6) nel Sud Sardegna, 3.571 (+17) a Oristano, 8.493 (+20) a Nuoro, 13.625 (+41) a Sassari.