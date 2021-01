Covid: 15.378 positivi, 649 vittime

Sono 15.378 i tamponi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 649.

I tamponi per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia sono stati 135.106, secondo i dati del ministero della Salute. Lunedì i test erano stati 77.993. Il tasso di positività è dell’11,4%, in calo del 2.4% rispetto al 13,8% del giorno prima.

Sono 10 in meno i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19 in Italia, nel saldo quotidiano tra ingressi e uscite, secondo i dati del ministero della Salute. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 202, il totale dei ricoverati in terapia intensiva è ora di 2.569. Nei reparti ordinari sono invece entrati 78 pazienti in più nelle ultime 24 ore, portando il totale a 23.395.

E vi sono altri medici morti a causa della pandemia di Covid-19. Lo rende noto la Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), che aggiorna costantemente sul proprio sito la lista dei decessi. Sono deceduti Edoardo Ferri (direttore del dipartimento Salute mentale e dipendenze patologiche Asl-Roma) e Mahd Abu Eisheh (medico di Medicina generale, Roma). Il totale dei medici deceduti sale così a 281.