Covid: 11 morti in Toscana, terapie intensive +14,7%

Picco di 11 morti di Covid in sole 24 ore in Toscana secondo il report aggiornato della Regione.

Gli ultimi deceduti della pandemia hanno un’età media di 84,7 anni sono cinque dell’area di Pistoia (totale va a 684), due a Firenze, uno a Prato, Lucca, Arezzo e Grosseto.

Il totale delle vittime sale a 7.355 persone dall’inizio dell’epidemia. Salgono ancora in numero consistente i casi positivi al rilevamento giornaliero: i nuovi rilevati nelle 24 ore sono stati 372 (40 anni l’età media) e portano a 295.605 il totale in Toscana (ancora +0,1% l’incremento medio, valore costante, sul giorno precedente). Anche i guariti – che nelle 24 ore sono stati 359 su tampone negativo – hanno lo stesso incremento, crescono dello 0,1% sul totale precedente e raggiungono quota 280.781.

Gli attualmente positivi sono oggi 7.469 (+0,03% su ieri).

Tra loro i ricoverati sono 305 (+4 persone il saldo giornaliero su ieri, +1,3%) di cui 39 in terapia intensiva (+5 persone il saldo, +14,7%). Altre 7.164 persone positive sono in isolamento a casa “poiché – riferisce la Regione – presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi” (-2 persone su ieri, pari al -0,03%). Ci sono 15.812 persone in quarantena (+272 su ieri pari al +1,8%) anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.